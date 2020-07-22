«Боец во всех отношениях»: хоккеист Шалимов рассказал, каким ему запомнился Александр Гусев

Заслуженный мастер спорта СССР, хоккеист Виктор Шалимов в комментарии «Звезде» выразил глубокие соболезнования в связи с утратой легендарного спортсмена Александра Гусева.

«Александр Владимирович Гусев - замечательный человек, отличный хоккеист, боец во всех отношениях и мастер на все руки», - подчеркнул он.

По словам Шалимова, Гусев, как спортсмен, на протяжении жизни «сделал невозможное, завоевав всевозможные награды и титулы».

«Чемпион мира, победитель Олимпийских игр, чемпион Советского Союза, обладатель Кубка европейских чемпионов и другие, все не перечислишь.. Очень жалко, что такие люди уходят рано», - отметил Шалимов.

Информация о смерти Александра Гусева появилась в среду, 22 июля. Ему было 73 года.