Умер советский хоккеист Александр Гусев

В среду, 22 июля, на 74 году жизни скончался Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев.

Спортсмен входил в состав легендарной пятерки ЦСКА, в которой играли Харламов, Петров и Михайлов. В 1970-х именно армейцы составляли костяк сборной СССР, которую боялись сами канадцы.

Защитник Гусев - один из ближайших друзей Валерия Харламова - отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском.

Неоднократно входил в список лучших игроков страны. Помимо олимпийского золота 1976 года, дважды выигрывал чемпионаты мира и семь раз становился чемпионом страны.