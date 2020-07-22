Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Хоккейный клуб ЦСКА сообщил о заражении семи игроков команды коронавирусом.

Отмечается, что заболевание у них протекает бессимптомно, инфицированные изолированы, находятся под наблюдением медштаба клуба.

«Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА», - говорится в сообщении на сайте команды.

В ЦСКА подчеркнули, что клуб регулярно проводит плановые тесты среди игроков и персонала, следующий из которых намечен на ближайшее время.

Также 21 июля стало известно о заражении COVID-19 двадцати игроков и сотрудников клуба «Авангард» из Омска. У них не отмечается симптомов болезни, зараженные изолированы.