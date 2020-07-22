«Спартак» опубликовал открытое письмо главе судейского департамента РФС

Управленцы столичного футбольного клуба «Спартак» написали открытое письмо в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи. В тексте совет директоров выразил свою позицию касательно работы данного ведомства.

Конкретной причиной недовольства стало то, что Кашшаи не предоставил обещанного детального анализа спорных моментов полуфинального матча между «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Ко всему прочему, в опубликованном на официальном сайте письме представители «красно-белых» также отметили, что судьи восемь раз прибегали в последних матчах «Спартака» к услугам VAR и выносили решения не в пользу москвичей.

Руководство команды обратилось главе департамента с просьбой отреагировать на критику судейства.