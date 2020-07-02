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В парке Горького прошли спортивные соревнования в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию

Роман Захаров
18:47 02.07.2020
Несколько команд с разных уголков России провели дружеские матчи по пляжному волейболу, мини-футболу и баскетболу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве в Парке имени Горького состоялись соревнования в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию. В спортивном мероприятии приняли участие представители дирекции Ассоциации студенческих спортивных клубов России и активисты Студенческих спортивных клубов из Ставрополя, Севастополя, Ростова-на-Дону, Крыма и Мурманской области.

Команды провели дружеские матчи по пляжному волейболу, мини-футболу и баскетболу.

Голосование по конституционным поправкам в России проходило в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в плебисците приняли участие 67,97% избирателей.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию выступил президент России Владимир Путин в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.

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