Порье назвал способ победить Нурмагомедова

Американец Джастин Гэтжи имеет шансы одержать победу над россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Такое мнение высказал другой американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье.

«Если у Джастина получится держаться подальше от самой клетки, то он сможет выпутаться из захватов Хабиба и вступить в открытый бой. У Гэтжи отличная борцовская база. На открытом пространстве у него получится себя проявить», - сказал он в беседе с TMZ.

При этом Порье добавил, что победа соотечественника приблизит его самого к новому титульному бою.

Дастин Порье вернулся в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 28 июня. В проведенной с Дэном Хукером схватке он одержал победу. До этого американец встречался с Нурмагомедовым в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе, но уступил российскому спортсмену.

В настоящий момент Джастин Гэтжи является главным претендентом на пояс чемпиона, которым обладает Нурмагомедов, а также следующим соперником россиянина. Ранее Гэтжи одолел Тони Фергюсона, нанеся ему первое за восемь лет поражение.