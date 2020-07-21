Бой Емельяненко и Исмаилова состоится без зрителей

Долгожданный и многократно откладываемый бой между известными представителями смешанных единоборств Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоится без зрителей. Турнир запланирован на 24 июля и должен пройти в Сочи.

Причиной данного решения стала невозможность проведения соревнования в присутствии зрителей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Допуск людей на турнир не удалось согласовать из-за продления мер профилактики до 3 августа. Об этом сообщает промоушен ACA, в рамках турнира которого пройдет поединок.

На счету у Емельянко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, 7 поражений и одна. Исмаилов одержал 13 побед, потерпел 3 поражения и одну ничью. Обычно выступает в средней весовой категории.