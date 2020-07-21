Два клуба РПЛ предложили контракты Александру Кокорину

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, в настоящее время находящийся в аренде у «Сочи», получил два предложения от клубов Российской премьер-лиги.

Сообщается, что в качестве заинтересованных сторон выступили московское «Динамо» и казанский «Рубин». По информации «Спорт-экспресса», конкретные предложения сторонами уже сделаны.

«Сочи» и «Зенит», в свою очередь, также заинтересованы в продолжении присутствия Кокорина в командах. Заграничных предложений спортсмену на данный момент не поступало.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее выразил надежду на возвращение Кокорина. Семак также отметил, что за этот вопрос необходимо будет серьезно взяться в межсезонье, чего он и ждет от руководства «Зенита» в перспективе.