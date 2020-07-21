Стало известно место следующего боя Нурмагомедова

Следующий поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Такое заявление сделал президент UFC Дана Уайт, объяснив, что именно в этом месте будут проводиться наиболее значимые события чемпионата.

«Хабиб будет следующим», - передает слова Уайта The National.

Следующим противником россиянина, который за всю свою карьеру сумел одержать 28 побед в поединках и ни разу не проиграть, станет американский боец Джастин Гэтжи.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в своей категории еще с весны 2018 года.

Ранее тренер россиянина Хавьер Мендес сообщил, что боец решительно настроен на продолжение участия в соревнованиях и имеет конкуренцию в виде 15 лучших бойцов UFC.