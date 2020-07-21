Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Зверь»: Тайсон удивил поклонников своей формой

Егор Левин
11:16 21.07.2020
В ролике спортсмен бьет грушу, уворачивается от ударов спарринг-партнера и наносит удары в ответ.
© Видео: miketyson, Instagram © Фото: miketyson, Instagram

Боксер Майк Тайсон, которому сейчас 54 года, продемонстрировал свою превосходную спортивную форму. В своем профиле в соцсети он опубликовал свежее видео тренировочного процесса.

В ролике он бьет грушу, уворачивается от ударов спарринг-партнера и наносит удары в ответ. Видно, что с возрастом силы у Тайсона не убавилось. Это заметили и многочисленные комментаторы видео.

«Как это возможно? Зверь», - пишут пользователи Instagram.

Ранее в Сети опубликовали видео момента, как во время пресс-конференции Майк Тайсон вылил стакан воды на Дона Кинга, когда тот, проходя мимо боксера, похлопал его по плечу. Как заявил Тайсон, причиной конфликта стали многочисленные попытки обмана со стороны промоутера.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.07.2020, 12:00
Трассу «Таврида» расширили до четырех полос от Керчи до Симферополя: кадры с воздуха
Дата21.07.2020, 11:00
Более тысячи военных и сотни единиц техники: кадры масштабных учений мотострелков в Подмосковье
Дата19.07.2020, 18:04
Ответственность и интернациональное общение: чемпионка Олимпиады-80 Нелли Ким рассказала, как проходили Игры в Москве
Дата21.07.2020, 11:05
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав ВМФ РФ
Дата20.07.2020, 17:50
Советские, рекордные, наши: какими спустя 40 лет вспоминают Олимпийские игры 1980 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:16 Спорт
Видео
«Зверь»: Тайсон удивил поклонников своей формой
09:57 В стране и мире
Видео
«Сплав» по Краснодару: мощный ливень затопил центр города
00:23 В стране и мире
Видео
Детей-сирот в России начали усыновлять через Интернет
23:30 В стране и мире
Видео
Кампания против России: британский политолог оценил обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
19:23 В стране и мире
Видео
СК: Фургал ушел от уголовного дела в 2004 году благодаря влиянию на милиционеров
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки
Видео
Опубликованы уникальные кадры подрыва перспективного снаряда для РСЗО будущих поколений
Харламов высмеял свой развод с Асмус
Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова
Видео
Не резиновый: туристы перестали помещаться на пляже в Сочи
Видео
Диетолог назвала лучшее мясо для шашлыка
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.