«Зверь»: Тайсон удивил поклонников своей формой

Боксер Майк Тайсон, которому сейчас 54 года, продемонстрировал свою превосходную спортивную форму. В своем профиле в соцсети он опубликовал свежее видео тренировочного процесса.

В ролике он бьет грушу, уворачивается от ударов спарринг-партнера и наносит удары в ответ. Видно, что с возрастом силы у Тайсона не убавилось. Это заметили и многочисленные комментаторы видео.

«Как это возможно? Зверь», - пишут пользователи Instagram.

Ранее в Сети опубликовали видео момента, как во время пресс-конференции Майк Тайсон вылил стакан воды на Дона Кинга, когда тот, проходя мимо боксера, похлопал его по плечу. Как заявил Тайсон, причиной конфликта стали многочисленные попытки обмана со стороны промоутера.