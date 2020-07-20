Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-1»
С учетом последней победы автогонщик повторил рекорд знаменитого Шумахера по числу побед в одном Гран-при.
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Известный британский профессиональный автогонщик, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа мирового первенства класса «Формула-1» - Гран-при Венгрии.
За счет своей последней победы Хэмилтон повторил одно из достижений легендарного немецкого спортсмена Михаэля Шумахера по числу выигрышей на одном чемпионате Гран-при.
На втором месте оказался нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, после которого, третьим, финишировал финский пилот Валттери Боттас.
Российский автогонщик в высшем классе Даниил Квят пришел к финишной черте двенадцатым.