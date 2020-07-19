Чемпиона UFC Петра Яна отстранили от боев

Российский боец смешанных боевых искусств Петр Ян на месяц отстранен от поединков. Об этом сообщает MMA Fighting. Отмечается, что это связано с медицинскими показателями чемпиона UFC.

Подробности о состоянии здоровья спортсмена не приводятся. Но, как говорится в сообщении, Яну после турнира UFC 251 рекомендовано в течение трех недель не тренироваться.

Также отстранен соперник Яна Жозе Альдо - ему посоветовали избегать тренировок в течение 45 дней. Американский боец Камару Усман не будет допущен к соревнованиям минимум полгода.

Двенадцатого июля Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61,2 килограмма). Он стал вторым россиянином после Хабиба Нурмагомедова, завоевавшим данный титул.