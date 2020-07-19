«Скоро его увидит весь мир»: глава Международной автофедерации поделился подробностями реабилитации Шумахера
Семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, который проходит реабилитацию после тяжелой травмы головы, совсем скоро снова сможет увидеть весь мир. Такую уверенность выразил глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт.
«Я видел Михаэля на прошлой неделе. Он борется. Я надеюсь, что скоро его увидит весь мир», - приводит слова Тодта Daily Mail.
Гонщик получил травму головы 29 декабря 2013 года при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. В результате оказались повреждены оба полушария мозга.
Данных о состоянии здоровья спортсмена поступает очень мало. В 2018 году сообщалось, что Шумахер больше не нуждается в искусственной вентиляции легких и может двигаться. В 2019 году в СМИ появилась информация, что гонщик прошел лечение стволовыми клетками в одной из клиник Парижа.