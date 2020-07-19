«Сейчас такое невозможно сделать»: Лещенко рассказал о неординарных случаях на Олимпиаде-80

Олимпийские игры, которые прошли в Москве летом 1980 года, были яркими и запоминающимися. Никаких экспромтов на мероприятии не было, потому что все было хорошо подготовлено. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Просто были выдающиеся коллективы, которые там танцевали. Это была мощная палитра народного творчества. Это было достаточно яркое массовое представление», - отметил артист.

Он считает, что сейчас мероприятие такого уровня уже невозможно сделать. Еще одна запомнившаяся Лещенко во время проведения Олимпиады вещь - абсолютно пустая Москва.

«В магазинах были все продукты. Повеяло Западом немножко», - добавил артист.

Ранее Лещенко также рассказал, почему на закрытии мероприятия «заплакал» олимпийский мишка и как появилась знаменитая песня «До свидания, Москва».

XXII летние Олимпийские игры открылись в Москве ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года. Спортивные состязания такого масштаба прошли в нашей стране впервые.