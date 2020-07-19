Тренер «Зенита» поблагодарил «Спартак» за хороший матч

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак заявил, что благодарен московскому «Спартаку» за хорошую игру в 1/2 финала Кубка России. При этом наставник питерской команды отметил, что его подопечные могли забить еще больше голов в первом тайме.

«Хорошая, интересная игра. Забили два мяча и могли еще забить в первом тайме. Можно только поблагодарить "Спартак" за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу. Это был настоящий кубковый матч», - сказал тренер.

Семак добавил, что он доволен игроками «Зенита», которым теперь предстоит подготовка к финалу турнира.

«Самое важное, что мы завоевали право играть в финале», - резюмировал он.

«Зенит» обыграл московский «Спартак» в полуфинале Кубка России по футболу и стал вторым финалистом турнира. Встреча, которая прошла вечером 19 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первым клубом, вышедшим в финал турнира, стали «Химки», нанесшие поражение екатеринбургскому «Уралу».