«Локомотив» обеспечил себе место в группе ЛЧ сезона 2020/21 после победы «Динамо» над «Краснодаром»

Московский «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России по футболу после поражения «Краснодара» от столичного «Динамо». Клуб также сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» уступил «Динамо» со счетом 0:2. Игра должна была состояться еще 21 июня, но была перенесена на 19 июля из-за трех случаев заражения коронавирусом у игроков «Краснодара».

«Локомотив» с 54 очками в связи таким исходом не опустится со второго места, которое дает право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Краснодар» с 49 очками расположился на третьем месте и за один тур не сможет подняться выше.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2019/2020, обыграв «Краснодар».