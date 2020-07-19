«Челси» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Манчестер Юнайтед»

«Челси» одержал победу в матче с «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии. Встреча на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилась со счетом 3:1.

Первый гол в ворота соперников отправил французский нападающий «Челси» Оливье Жиру. Второй мяч забил полузащитник Мейсон Маунт, автогол принадлежит игроку «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру. В команде соперников с пенальти отличился португальский полузащитник Бруну Фернандеш.

В финале «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» 1 августа.