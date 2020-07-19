«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России

«Зенит» обыграл московский «Спартак» в полуфинале Кубка России по футболу и стал вторым финалистом турнира. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Голы в ворота столичной команды забили капитан сине-бело-голубых Артем Дзюба и полузащитник Далер Кузяев. У москвичей отличился нападающий Александр Соболев.

Первым клубом, вышедшим в финал Кубка России, стал ФК «Химки», нанесший поражение екатеринбургскому «Уралу».