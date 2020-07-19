Ответственность и интернациональное общение: чемпионка Олимпиады-80 Нелли Ким рассказала, как проходили Игры в Москве

Прославленная советская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка, победительница Олимпиады в Москве Нелли Ким по случаю 40-летия открытия Игр 1980 года рассказала «Звезде» от том, на что она рассчитывала перед теми соревнованиями, какие испытывала чувства, выступая в собственной стране, и как она восприняла решение США не ехать на Олимпийские игры в Советский Союз.

«Я рассчитывала немного на большее. В тот момент у меня было имя в гимнастике. И я была одной из лучших в команде тогда. Мир меня уже знал. И если бы не падение на вольных упражнениях, то я наверняка бы больше медалей заработала, но я всегда благодарна тому, что у меня уже есть. И то, что я заработала две золотые медали, для меня это был в принципе большой успех», - поделилась спортсменка.

По словам Ким, выступать дома - с одной стороны легче, чем за рубежом, но в таких условиях на спортсменов давит чувство ответственности перед соотечественниками.

«Вы знаете, с одной стороны говорят, что дома и стены помогают. Но с другой стороны есть эмоциональная ответственность. Хочется не подвести своих соотечественников. С одной стороны вроде и легче выступать, но с другой - психологически ответственность больше, чем если бы это было в другой стране», - сказала она.

Новость о том, что команда США не приедет на Игры, Нелли Ким тогда расстроила, поскольку она всегда считала неправильным, если политика начинает влиять на спорт.

«Конечно, я была расстроена, что США решили не приезжать к нам на Олимпиаду. Я не люблю и считаю это неправильным, когда политика и спорт начинают влиять друг на друга. Особенно политика на спорт. Потому, что спорт очень часто влияет положительно на политику», - сообщила чемпионка.

Также прославленная гимнастка рассказала, что во время Игр царила чудесная атмосфера и даже незнание языка не мешало людям общаться.

«Атмосфера была чудесная. Можно было в олимпийской деревне встретиться со спортсменами всего мира. И знания языка в то время не было, но мы как-то общались», - вспомнила Нелли Ким.

Летние Олимпийские игры - 1980 открылись в Москве 19 июля. В 2020 году данному событию исполняется 40 лет. Стоит отметить, что это были первые спортивные состязания такого масштаба, которые прошли в нашей стране.