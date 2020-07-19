Тренер ФК «Урал» подал в отставку после поражения от «Химок»

Тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России от подмосковных «Химок». Об этом «Звезде» рассказал пресс-секретарь екатеринбургской команды Никита Медведевских.

Напомним, сегодня, 19 июля, в Екатеринбурге местный «Урал» встретился с подмосковными «Химками». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Благодаря этой победе «Химки» вышли в финал Кубка России. Их соперником в финальной игре станет триумфатор встречи между питерским «Зенитом» и столичным «Спартаком», которая начнется 19 июля в Санкт-Петербурге в 18.30.