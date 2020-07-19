Фигуристка Медведева показала рисунок, над которым трудилась три месяца

Фигуристка Евгения Медведева показала подписчикам в Instagram свой новый рисунок. По ее словам, она работала над ним три месяца.

В подписи к изображению она также уточнила, что рисунок является копией, а не плодом ее собственной фантазии. Подписчики узнали работу японской художницы Мориты Харуе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedeva (@medoart2020) 18 Июл 2020 в 9:33 PDT

Медведева ведет в соцсети отдельный творческий аккаунт, у которого чуть более десяти тысяч подписчиков. В описании к нему указано, что автор спортсменка, а не художница, и не имеет определенного стиля. На страничке можно увидеть портреты других фигуристов и западных знаменитостей, изображения животных и цветов.