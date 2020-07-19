«Химки» победили «Урал» и стали первым финалистом Кубка России

Подмосковные «Химки» обыграли екатеринбургский «Урал» в полуфинале Кубка России по футболу и стали первыми финалистами турнира. Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Московской области.

В составе «Химок» отличились Евгений Гапон (11-я минута), Александр Трошечкин (36-я минута) и Артем Полярус (37). У екатеринбургской команды единственный гол в ворота соперника на 74-й минуте забил Андрей Панюков.

В Финале Кубка России Химки встретятся с победителем игры между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и столичным «Спартаком». Матч между ними должен начаться в городе на Неве 19 июля в 18.30.