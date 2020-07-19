Партнер скончавшейся фигуристки Александровской сделал заявление насчет своей карьеры

Партнер Екатерины Александровской по фигурному катанию австралиец Харли Уиндзор заявил, что не планирует завершать карьеру. Он рассказал, что желания кататься теперь стало больше.

«Хочу делать это для нее», - сказал спортсмен РИА Новости.

Австралийская спортивная пара Александровская-Уиндзор - чемпионы мира среди юниоров и победители Финала юниорского Гран-при.

Напомним, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская скончалась накануне в Москве после падения из окна дома.

В Федерации фигурного катания произошедшее назвали беспрецедентным явлением для советского и российского спорта.