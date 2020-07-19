Партнер скончавшейся фигуристки Александровской сделал заявление насчет своей карьеры
Харли Уиндзор сообщил, что будет кататься «для нее».
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Партнер Екатерины Александровской по фигурному катанию австралиец Харли Уиндзор заявил, что не планирует завершать карьеру. Он рассказал, что желания кататься теперь стало больше.
«Хочу делать это для нее», - сказал спортсмен РИА Новости.
Австралийская спортивная пара Александровская-Уиндзор - чемпионы мира среди юниоров и победители Финала юниорского Гран-при.
Напомним, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская скончалась накануне в Москве после падения из окна дома.
В Федерации фигурного катания произошедшее назвали беспрецедентным явлением для советского и российского спорта.