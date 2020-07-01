СМИ: Марадона может стать главным тренером сборной Испании

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может занять пост наставника сборной Испании по футболу. Об этом сообщает Infobae.

По информации издания, 59-летний специалист уже имеет предварительную устную договоренность с претендентом на должность руководителя испанской Королевской футбольной федерации (RFEF) Антонио Торресом. И если Торрес одержит победу на грядущих выборах в RFEF, то Марадона поставит подпись под контрактом сроком на два года.

В настоящий момент испанскую национальную команду тренирует Луис Энрике.

Марадона возглавил «Химнасия и Эсгрима» в сентябре прошлого года. До этого специалист работал в мексиканских «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также был наставником сборной Аргентины. В начале июня Марадона продлил контракт с «Химнасией Эсгрима» до конца 2021 года.