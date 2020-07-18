Спортивное будущее президента: Вучич решил стать тренером по баскетболу

Президент Сербии Александр Вучич решил исполнить свою детскую мечту - стать баскетбольным тренером. Как написал глава государства в своем Instgram, для этого он поступил в Высшую спортивную школу.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений, Вучич сопроводил публикацию фотографией, на которой он запечатлен со студенческой книжкой в руках.

Сербский лидер с малых лет увлекается баскетболом, а еще он страстный болельщик национальной команды «Црвена звезда».

Ранее Вучич провел телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора сербский лидер выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом.