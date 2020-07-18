В Федерации фигурного катания назвали из ряда вон выходящим случаем смерть Александровской

Произошедшее с фигуристкой Екатериной Александровской – беспрецедентное явление для советского и российского фигурного катания. Об этом в беседе со «Звездой» заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.

«Всякие бывают и бывали ситуации в фигурном катании. Но вот такое на моей памяти впервые, тем более что касается советских и российских фигуристов, такого никогда не было, это из ряда вон выходящий случай», - сказал он.

По словам Писеева, Александровская была очень способной фигуристкой.

«Я ее видел на льду, когда она выступала за Австралию. Очень способная в свое время девочка, и когда ее передавали австралийской федерации, то я где-то сомневался, потому что она действительно могла и за Россию выступать успешно. Остается сейчас только сожалеть о том, что произошло, и выразить свои соболезнования родителям», - отметил он.

Александровская 18 июля разбилась при падении с шестого этажа в Москве, ей было 20 лет. Тренер по фигурному катанию Нина Мозер ранее сказала «Звезде», что не замечала за спортсменкой суицидальных наклонностей. По словам тренера Александровской Андрея Хекало, за несколько месяцев до трагедии с фигуристкой произошел эпилептический припадок, после чего врачи посоветовали ей уйти из спорта.