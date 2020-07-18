«Вписала себя в историю»: Траньков рассказал о погибшей фигуристке Александровской

Фигуристка Екатерина Александровская вписала себя в историю фигурного катания благодаря своим успешным выступлениям от Австралии. Такой точкой зрения поделился двукратный чемпион Олимпийских игр и тренер Максим Траньков.

По словам Транькова, он общался с Александровской, когда ей было около 14 лет, и она искала партнера в России перед тем, как стала выступать с австралийским спортсменом Харли Уиндзором.

«Потом мы много лет не общались никак, только на соревнованиях виделись и здоровались, я не знаю, насколько человек мог измениться, что должно было происходить в ее голое. Единственное, очень жалко маму, потому что года три назад у них умер папа и теперь такое несчастье с единственной дочерью. Я думаю, что это очень большое горе в семье», - сказал Траньков в беседе со «Звездой».

Спортсмен добавил, что карьера Александровской несомненно была успешной, потому что до их пары с Уиндзором Австралия никогда особо не блистала в фигурном катании.

«Она себя вписала в историю фигурного катания, для Австралии эта пара была первопроходцем в этом виде спорта… Это очень большой успех», - отметил он.

Александровская погибла 18 июля после падения с шестого этажа дома в Москве. Тренер спортсменки Андрей Хекало ранее рассказал, что за несколько месяцев до трагедии у девушки случился приступ эпилепсии и врачи посоветовали ей оставить спорт.