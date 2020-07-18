Посоветовали оставить спорт: тренер Александровской рассказал о ее жизни перед трагедией

Погибшая фигуристка Екатерина Александровская зимой перенесла приступ эпилепсии, после чего врачи посоветовали ей оставить спортивную карьеру. Об этом рассказал тренер фигуристки Андрей Хекало.

По его словам, в январе, перед чемпионатом четырех континентов, фигуристка не пришла на очередную тренировку.

«У нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании», - пояснил Хекало.

Он отметил, что побеседовал с врачом и тот посоветовал Александровской оставить спорт, так как очередной приступ может случиться в любой момент. Тренер, по его словам, выступал за продолжение карьеры фигуристки, однако его переубедили, сказав, что девушке нужно заняться другой жизнью, учиться.

«Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у нее все в порядке с головой в этом плане», - отметил собеседник РИА Новости.

О смерти Александровской стало известно 18 июля, причиной стало падение из окна шестого этажа. Фигуристке было 20 лет, в 2017 году она в паре с австралийцем Харли Уиндзором выиграла золото чемпионата мира среди юниоров.