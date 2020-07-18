Нина Мозер прокомментировала гибель спортсменки Александровской

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала телеканалу «Звезда», что когда в последний раз общалась с погибшей фигуристкой Екатериной Александровской, то не увидела у нее никаких суицидальных наклонностей.

«Тогда она готовилась к Олимпийским играм, когда я была рядом. И это была хорошая спортсменка», - рассказала тренер.

Она добавила, что не в курсе того, что произошло с фигуристкой в последние два года после их расставания.

Австралийская спортсменка российского происхождения скончалась в Москве в результате падения из окна дома. Девушке было 20 лет.