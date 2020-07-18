Фигуристка Екатерина Александровская погибла после падения из окна
Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
© Фото: alexandrovskaya.k, Instagram
В Москве после падения из окна дома погибла австралийская фигуристка российского происхождения, 20-летняя Екатерина Александровская.
Спортсменка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России, пишут Известия.
Екатерина Александровская дважды становилась чемпионкой Австралии. Она выступала в партнерстве с фигуристом Харли Уиндзором. На юниорском уровне пара также становилась чемпионом финала серии Гран-при.