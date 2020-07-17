«Реал Мадрид» в 34-й раз стал чемпионом Испании

«Реал Мадрид» досрочно стал чемпионом Испании по футболу. Команда одержала победу в 34-й раз. Это произошло в матче предпоследнего тура, когда клуб обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

В активе «Реала» - 86 очков. Последний раз клуб терял баллы в матче турнира 8 марта. Вскоре чемпионат был приостановлен из-за пандемии. После паузы «Реал» победил во всех 10 матчах, пропустив только 4 мяча.

Мадридцы стали чемпионом впервые с сезона 2016/17. А главный тренер команды Зинедин Зидан всего за 3,5 сезона завоевал 11 трофеев.