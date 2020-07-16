«Локомотив» обыграл ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Столичный «Локомотив» на своем поле нанес поражение ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ. Таким образом, железнодорожники обеспечил себе минимум третье место в чемпионате России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.

Московское дерби завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-зеленых. В составе «Локомотива» дубль оформил Алексей Миранчук: на 33-й минуте игры и в дополнительное время после второго тайма. У армейцев отличился Никола Влашич (71-я минута).

На данный момент железнодорожники находятся на втором месте в зачете РПЛ, имея в своем активе 54 очка. «Локомотив» уже не опустится ниже третьей позиции в турнирной таблице, благодаря чему клуб получает право на участие в квалификации Лиги чемпионов.