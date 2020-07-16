«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

Футбольный клуб «Сочи »не сможет встретиться с «Тамбовом» в рамках игры 29-го тура РПЛ, поскольку девять игроков сочинской команды сдали положительные тесты на наличие COVID-19. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте лиги.

«Девять представителей "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля... "Сочи" не сможет принять участие в матче 29-го тура против "Тамбова"», - следует из сообщения.

«Тамбов» и «Сочи» должны были сыграть в четверг, 16 июля, на стадионе в Нижнем Новгороде. Начало матча было запланировано на 20.30 по московскому времени.