«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
«Тамбов» и «Сочи» должны были встретиться в четверг, 16 июля, на стадионе в Нижнем Новгороде.
© Фото: Футбольный клуб Сочи, VK
Футбольный клуб «Сочи »не сможет встретиться с «Тамбовом» в рамках игры 29-го тура РПЛ, поскольку девять игроков сочинской команды сдали положительные тесты на наличие COVID-19. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте лиги.
«Девять представителей "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля... "Сочи" не сможет принять участие в матче 29-го тура против "Тамбова"», - следует из сообщения.
«Тамбов» и «Сочи» должны были сыграть в четверг, 16 июля, на стадионе в Нижнем Новгороде. Начало матча было запланировано на 20.30 по московскому времени.