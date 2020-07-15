«Пропускал лоукики, но работал по плану»: чемпион UFC Петр Ян вернулся в РФ и раскрыл детали исторического боя

Российский чемпион UFC Петр Ян вернулся в на родину. Самолет со спортсменом на борту совершил посадку в Екатеринбурге. В России его не было четыре с половиной месяца: боец тренировался за границей, готовясь к поединку с бразильцем Жозе Алду, который в итоге и принес россиянину чемпионский пояс.

В аэропорту Ян поделился с журналистами своими впечатлениями от боя, рассказал, кому сразу позвонил после победы, а также сообщил, чего ему сейчас хочется больше всего.

«Поединок был нелегкий. Самое большое давление оказывала ответственность за пояс. Соперник был очень опасный, очень серьезный. Анализировал бой. Смотрел бой. Задача была работать по плану. Во втором раунде напропускал небольших лоукиков по ногам. Основную часть боя провел не в своей стойке. То, что раньше занимался боксом, мне помогает», - заявил спортсмен, говоря о поединке.

После боя, по словам чемпиона, он сразу позвонил маме, чтобы сообщить, что с ним все в порядке.

«Я маме звонил. Всегда после боя звоню ей, потому что я знаю, как она переживает. Для меня важно, чтобы она понимала, что все у меня в порядке», - сказал он.

Спортсмен также сообщил, что очень рад возвращению на родину после длительного отсутствия и сейчас, по словам Петра Яна, ему больше всего хочется в баню.

«Там делать нечего было. Загорать на пляжах сутками может кому-то и хотелось, но я хотел домой. Я хочу в баню, я хочу в ледяную прорубь. Просто нереально хочу», - поделился боец.

Ян завоевав титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. Поединок состоялся 12 июля в Абу-Даби и завершился в пятом раунде: россиянину присудили победу техническим нокаутом. После этого триумфа Петр Ян имеет в своем активе 15 побед и 1 поражение.