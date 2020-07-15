Опубликован календарь чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Календарь опубликован на официальном сайте организации.

Матч открытия пройдет 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур. В нем примет участие сборная хозяев турнира.

Игры группового этапа продлятся до 2 декабря. Встречи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала - 9 и 10 декабря, полуфинала 13 и 14 декабря. Матч за третье место состоится 17 декабря в Дохе, кубок разыграют 18 декабря в Лусаиле.

Отмечается, что продажа билетов на чемпионат начнется в конце 2020 года. Их реализацией будет заниматься только официальный ресурс FIFA.