«Это не сравнится с тем, что ты испытываешь, когда побеждаешь»: Махов рассказал о своих эмоциях после решения МОК

Чемпион Олимпиады в Лондоне в 2012 году Билял Махов рассказал «Звезде» о том, какие эмоции он испытал, когда узнал о решении МОК, а также сравнил их с ощущениями после победы на борцовском ковре.

«Эмоции, которые у меня были, они были в 2012 году. Эмоции как у спортсмена, как у борца - они остались там, потому что каждый спортсмен, каждый борец - он получает удовлетворение именно во время схватки, во время тяжелого поединка. Когда ты выцарапываешь эту победу. Медаль - это оценка того труда, который ты сделал в тот период. Сейчас эмоции не могут быть схожими с теми, что были тогда, когда я завоевал бронзу. Их никак не возможно повторить. То, что присутствует сейчас, - это другое. Это больше победа страны, победа Олимпийского комитета России, которые отвоевали медаль. В Россию пришла золотая медаль, и в медальном зачете нашей страны стало на одну медаль больше... Я не скажу, что я не рад, но это не сравнится с тем, что ты испытываешь, когда побеждаешь», - объяснил он.

На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Россиянин стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили.

В следующем полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале узбекский спортсмен победил Модзманашвили.

В прошлом году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

Теперь, согласно решению МОК, в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона - Махов и Гасеми.

Соответственно, бронзовые награды Игр достались Даулету Шабанбаю из Казахстана и американцу Тервелу Длагневу.