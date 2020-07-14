Брат Махова рассказал, как спортсмен узнал о получении золотой медали ОИ-2012

Команда российского борца Биляла Махова, которого МОК признал чемпионом Олимпиады 2012 года, обрадовалась этой новости только тогда, когда она появилась на официальном сайте организации. Об этом «Звезде» рассказал брат спортсмена Азамат Махов.

«В этом направлении движение было и со стороны федерации и со стороны российского Олимпийского комитета. Мы это знали давно. Но то, что в нашу пользу было вынесено решение, мы это узнали день-полтора назад. А начали радоваться вчера вечером, когда появилось официальное сообщение на сайте МОК», - сказал он.

Азамат Махов также сообщил, что решение в пользу его брата было вынесено в том числе и потому, что россиянин показал более высокую результативность, чем другие участники состязаний.

«Здесь еще такой момент, почему в нашу пользу было сыграно, вот именно Билял в тот соревновательный день сделал большее количество схваток, то есть на одну схватку больше отборолся. И плюс его результативность была выше», - объяснил он.

На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Махов стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили.

В следующем полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале узбекский спортсмен победил Модзманашвили.

В прошлом году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

Теперь в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона - Махов и Гасеми.

Соответственно, бронзовые награды Игр достались Даулету Шабанбаю из Казахстана и американцу Тервелу Длагневу.