Российский борец Махов получит золотую медаль Олимпиады-2012

Российского борца Биляла Махова признали чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

На Олимпиаде в Лондоне спортсмен выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Махов стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили.

В следующем полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале узбекский спортсмен победил Модзманашвили.

В прошлом году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

Теперь в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона - Махов и Гасеми.

Соответственно, бронзовые награды Игр достались Даулету Шабанбаю из Казахстана и американцу Тервелу Длагневу.

Ранее сообщалось, что, по информации британских СМИ, 91 британский спортсмен перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне принимал экспериментальное вещество, а именно энергетический напиток под названием DeltaG. Вещества, содержащиеся там, якобы повышали выносливость и устойчивость к стрессам.