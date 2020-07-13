Юрченко покинул пост президента ВФЛА

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом он сам сообщил на сайте федерации в понедельник, 13 июля.

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА», - говорится в заявлении.

Юрченко поблагодарил специалистов, с которыми ему довелось работать, и особо отметил усилия членов президиума и комиссии спортсменов федерации, «которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса».

«Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации легкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации», - добавил он.

Юрченко был назначен президентом федерации в конце февраля этого года. Ранее он исполнял обязанности вице-губернатора Воронежской области.