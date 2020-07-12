«Спасибо, Россия!»: новый чемпион UFC Петр Ян прокомментировал свою победу

Россиянин Петр Ян, завоевавший титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61,2 килограмма), поделился эмоциями от победы.

Поединок, в ходе которого Петр Ян одолел соперника из Бразилии Жозе Алду, состоялся сегодня, 12 июля, в Абу-Даби.

По словам бойца, он знал, что его соперник очень силен и к бою подготовился как следует. Но Петр Ян и его команда разработали план на поединок, который удалось реализовать, несмотря на то, что россиянину пришлось драться не в своей стойке.

«Алду отбил мне переднюю ногу, пришлось драться не в своей стойке. Надо было максимально поддавливать, в первой половине боя я старался меньше работать, чтобы он больше вымотался. С третьего раунда начал работать я, и начали его разбирать», - рассказал после боя Ян.

Он также выразил благодарность за поддержку супруге и отметил, что дополнительный настрой на победу дало рождение ребенка.

«Это очень приятно, всем спасибо. Спасибо, Россия, спасибо по миру всем, всем спасибо», - приводит слова Яна UFC Russia.

После данного триумфа Петр Ян в своем активе имеет 15 побед и 1 поражение. Он стал вторым россиянином после Хабиба Нурмагомедова, завоевавшим титул чемпиона UFC.