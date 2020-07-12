Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
После данного триумфа Петр Ян в своем активе имеет 15 побед и 1 поражение.
© Фото: Hans Gutknecht, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Боец смешанного стиля из России Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61,2 килограмма).
Ян завоевав титул, победив Жозе Алду из Бразилии. Поединок состоялся сегодня, 12 июля, в Абу-Даби. Он завершился в пятом раунде, россиянину присудили победу техническим нокаутом.
После данного триумфа Петр Ян в своем активе имеет 15 побед и 1 поражение. Он стал вторым россиянином после Хабиба Нурмагомедова, завоевавшим титул чемпиона UFC.