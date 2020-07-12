Экс-чемпион Fight Nights Жумагулов проиграл Пэйве на UFC 251

Бразилец Раулиан Пэйва единогласным решением судей одержал победу над бывшим чемпионом Fight Nights Global в наилегчайшем весе, спортсменом из Казахстана Жалгасом Жумагуловым на турнире UFC 251.

Мероприятие прошло на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда, после чего при счете 29:28 все судьи отдали победу Пэйве. Несмотря на то, что в третьем раунде Жумагулов получил два удара в пах, судья не стал наказывать бразильца.

Fight Nights Global - международная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам.