Тутберидзе поделилась секретом своего успеха на тренерском поприще

Секрет тренерской работы прост и состоит в том, чтобы относиться к своему делу с искренней любовью. Такое мнение высказала успешный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Ранее ей было присуждено звание «Лучшего тренера» в рамках премии ISU Skating Awards. В борьбе за победу в номинации Тутберидзе обошла канадского тренера Байана Орсера, а также коллегу из Соединенных Штатов Рафаэла Арутюняна.

Комментируя присуждение ей титула, она рассказала, что воспринимает выигрыш как признание ее уже проделанной работы на своем профессиональном поприще и считает честью саму номинацию.

«Соперники у меня были очень достойные», - цитирует ее пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Российский тренер призналась, что ее собственный труд и труд ее коллег направлен на то, чтобы «каждый день сделать хоть что-то полезное в предложенных обстоятельствах».

Ранее известный отечественный фигурист Евгений Плющенко заявил, что Тутберидзе одержала победу в номинации полностью заслуженно.