ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» на своем поле. Встреча клубов прошла в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 1:1. Со стороны ЦСКА гол в ворота противника забил Федор Чалов. Гости из Казани отличились голом в исполнении Евгения Маркова.

По итогам противостояния «Рубин» опустился на 12-е место в турнирной таблице. ЦСКА же на данный момент занимает третью строчку.

Ранее «Спартак» не смог обыграть на выезде команду «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре в свои же ворота забил защитник «Спартака»Павел Маслов на 24-й минуте.