СМИ: более 90 британских спортсменов пили экспериментальный допинг перед ОИ-2012

Девяносто один британский спортсмен перед олимпийскими играми 2012 в Лондоне принимал экспериментальное вещество, а именно, энергетический напиток под названием DeltaG, сообщает Mail on Sunday. Вещества, содержащиеся там, якобы повышали выносливость и устойчивость к стрессам.

Атлеты утверждают, что принимали данный напиток без гарантии отсутствия побочных эффектов или что это не приведет к нарушению антидопинговых правил. Вещество испытывали в рамках секретного проекта государственного агентства UK Sport.

Расследование, проведенное изданием, выявило, что у 40% спортсменов от данного вещества появляются побочные эффекты. По этой причине 28 человек перестали его употреблять. Позднее 24 атлета отказались принимать участие в эксперименте, заявив об отсутствии пользы.

Сборная Великобритании на Олимпиаде в Лондоне завоевала 29 золотых медалей и заняла третье место в неофициальном командном зачете.