Бывший чемпион UFC назвал Петра Яна «уродливой картофелиной» и бросил вызов
Сегодня, 12 июля, Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
© Фото: HenryCejudo, twitter
Бывший чемпион UFC американец Генри Сехудо поздравил российского бойца Петра Яна с завоеванием чемпионского титула и в грубой форме бросил ему вызов.
«Прими мои поздравления, дорогой Петр Ян! Но ты не столь хорош. Тебе бы повезло выдержать в поединке со мной хотя бы два раунда. Ты – уродливая картофелина», - написал Сехудо на своей странице в Twitter.
Сегодня, 12 июля, Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок, в ходе которого российский боец одолел соперника из Бразилии Жозе Алду, прошел в Абу-Даби.