Бывший чемпион UFC назвал Петра Яна «уродливой картофелиной» и бросил вызов

«Прими мои поздравления, дорогой Петр Ян! Но ты не столь хорош. Тебе бы повезло выдержать в поединке со мной хотя бы два раунда. Ты – уродливая картофелина», - написал Сехудо на своей странице в Twitter .

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