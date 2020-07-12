«Вспомни, для чего ты здесь»: тренер российского бойца UFC дал подопечному пощечину

Тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Романа Богатова дал пощечину своему подопечному, чтобы мотивировать его. Богатов участвовал в UFC 251 в Абу-Даби.

Противником россиянина был бразилец Леонардо Сантос. Богатов получил мотивацию от тренера между вторым и третьим раундами боя. Короткий ролик опубликован в Twitter.

«Вспомни, для чего ты здесь! Вспомни, что тебя ждут люди дома!», - прикрикнул на Богатова член его команды.

Однако, это не слишком помогло, и по итогам трехраундового боя россиянин проиграл единогласным решением судей. В третьем раунде он допустил сразу три нарушения правил, из-за которых с него были сняты очки.

Между тем, соотечественник Богатова, еще один участвовавший в мероприятии россиянин Петр Ян, стал новым чемпионом организации, завоевав пояс в бою с ветераном ММА бразильцем Жозе Альдо. Ян стал вторым чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова.