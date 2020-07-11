Сезон НХЛ возобновится 1 августа

Первые игры за Кубок Стэнли, которые планируется провести 1 августа, ознаменуют возобновление сезона Национальной хоккейной лиги, который был прерван в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Члены профсоюза игроков НХЛ вместе с представителями самой лиги уже установили регламент, в соответствии с которым будет проходить возвращение хоккейных матчей. Его пункты прописаны в принятом при встрече организаций коллективном соглашении. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.

Все спортсмены в течение 72 часов с момента объявления о соглашении могут отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях. В групповом раунде примут участие четыре лучших клуба, которые разыграют номера посева в круговых турнирах. Остальные команды определят судьбу своего участия в плей-офф до трех побед.

Первые игры Кубка Стэнли состоятся в Торонто и Эдмонтоне. С настоящего момента формат вернется к традиционным матчам 16 клубов.

Ранее организаторы объявляли о досрочном окончании текущего сезона Национальной хоккейной лиги, который был приостановлен 13 марта в связи с рисками, связанными с пандемией COVID-19.