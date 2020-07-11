Месси отметился очередным невероятным достижением в чемпионате Испании

Известный футболист, нападающий и капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в 36 матче тура против «Реал Вальядолид» продемонстрировал голевую передачу на Артуро Видаля.

Спортсмен стал первым за всю историю чемпионата Испании игроком, который смог забить от 20 голов и осуществить также от 20 голевых передач в течение одного сезона.

В текущем сезоне на счету у Месси ровно 20 голевых передач, с учетом последней, и 22 забитых гола. Об этом сообщает Squawka.

Единственный футболист, которому удалось показать аналогичное достижение в 21 веке, - Тьерри Анри, который смог, играя в составе лондонского Арсенала, забить за сезон 24 гола и отдать 20 голевых передач в 2002-2003 годы.