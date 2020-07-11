Футболисты «Cпартака» уступили «Сочи» в 28-м туре РПЛ

Московский «Спартак» не смог обыграть на выезде команду «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Прошедшая 11 июня встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в игре в свои же ворота путем автогола забил защитник «Спартака»Павел Маслов на 24-й минуте. Данный матч стал 100-м в составе «Спартака» для капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

«Спартак» не выигрывает уже пять матчей подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), с результатом - 2 ничьих и 3 поражения. В результате московская команда опустилась на 10-е место в турнирной таблице (33 очка). А вот «Сочи», с теми же 33 очками в активе, занимают девятую строчку.